Окскую набережную и берег Святого озера благоустроят в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава Дзержинска Иваном Носковым обсудили на встрече возможные варианты реконструкции и благоустройства Окской набережной и работы по благоустройству береговой линии озера Святого.

- Первая победа позволила Дзержинску приступить к благоустройству Центрального парка культуры и отдыха, вторая – благоустроить площадь Дзержинского и Парковую аллею. С набережной все сложнее. Благоустройство провели в 2015 году, но, к сожалению, сегодня ее состояние неудовлетворительное. Кроме того, мы осмотрели Святое озеро. Его я прекрасно помню с детства, мы с родителями приезжали сюда отдыхать из Горького. Изменения заметны, стало чище, пространство более организованное. Проект его благоустройства хороший, интересный, нужно проработать и выбрать конкретную программу поддержки, чтобы он был масштабным. К столетию города необходимо привести общественные пространства в порядок, – отметил Максим Егоров.

Глава дзержинской администрации Иван Носков подчеркнул, что у города уже имеется опыт привлечения федеральных средств, и они будут привлекаться в дальнейшем при реализации программы «Дзержинск-100». Он также отметил, что, прежде всего, необходимо разработать и реализовать проект берегоукрепления. Только после проведения берегоукрепительных работ можно будет приступить к благоустройству набережной. Иван Носков подчеркнул, что при разработке проекта благоустройства будут учитываться пожелания жителей.