Опрос о переименовании площади Лядова в Нижнем Новгороде сорвали атакой ботов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, опрос жителей Нижнего Новгорода по поводу возможного переименования площади Лядова, размещенный на официальном сайте администрации города (нижнийновгород.рф), временно остановили.

Как сообщили в департаменте цифровой трансформации, когда специалисты провели детальный анализ статистики голосований, то выявили явные манипуляции.

- Зафиксированы случаи многократного роботизированного голосования с одного ip-адреса, а также множественные голосования с ip-адресов, зарегистрированных за пределами территории Нижегородской области и территории Российской Федерации. Таким образом, результаты голосования не могут быть признаны честными и объективными, - сообщили в департаменте.

Напомним, в ходе опроса горожанам предлагалось при ответе на вопрос: «Какое наименование, по вашему мнению, должна носить площадь Лядова в городе Нижнем Новгороде?», выбрать один из вариантов: пл. Лядова, пл. Монастырская, пл. Крестовоздвиженская. Опрос должен был продлится до 31 августа.