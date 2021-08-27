Одностороннее движение транспорта введут на улице Ветеринарной с 27 августа Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Одностороннее движение транспорта по улице Ветеринарной вводится с 27 августа. Изменения являются составной частью новой схемы движения на улицах Артельной, Ветеринарной и Студенческой. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, изменения коснутся участка дороги от улицы Пушкина до проспекта Гагарина.

По словам специалистов, данные изменения направлены на увеличение пропускной способности проспекта Гагарина, безопасности дорожного движения и уменьшению пробок.

Теперь по новой схеме, чтобы попасть на односторонний участок улицы Ветеринарной при движении со стороны ул. Бекетова автомобилистам необходимо поворачивать на улицу Артельную или на улицу Студенческую. Те, кто двигается со стороны площади Лядова, могут повернуть на улицу Артельную и далее проследовать по улице Пушкина до места назначения. Особо стоит обратить внимание на то, что поворот с проспекта Гагарина на улицу Ветеринарную запрещен.

Также теперь запрещена остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне улицы по ходу движения от дома 2 до пр. Гагарина и по левой стороне на всем протяжении одностороннего участка от улицы Пушкина до проспекта Гагарина.

Выезд на проспект Гагарина с улицы Ветеринарной будет осуществляться налево и направо, причем налево можно будет повернуть с двух полос.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.