Улицу Короленко в Нижнем Новгороде перекроют 28 августа для проведения фестиваля

В Нижнем Новгороде с 13.00 до 20.00 28 августа будет временно приостановлено движение транспорта по улице Короленко. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от улицы Новая до дома № 16 по улице Короленко.

Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено с 22.00 28 августа до 17.00 29 августа 2021 года. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. Объезд зоны организуют по прилегающим улицам.

А также, в Нижнем Новгороде на ул. Кожевенной и прилегающих к ней улицах с 17 сентября будет введено одностороннее движение – на всем участке дороги от Нижне-Волжской набережной до улицы Кожевенной.

В частности, одностороннее движение будет организовано: - по переулку Казарменному на участке от дома №1 на Нижне-Волжской набережной до дома №1А; - по улице Кожевенной на участке от переулка Казарменного до переулка Кожевенного; - по Рыбному переулку от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной.