Одностороннее движение введут на улице Кожевенной с 17 сентября Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на ул. Кожевенной и прилегающих к ней улицах с 17 сентября будет введено одностороннее движение – на всем участке дороги от Нижне-Волжской набережной до улицы Кожевенной. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, одностороннее движение будет организовано: - по переулку Казарменному на участке от дома №1 на Нижне-Волжской набережной до дома №1А; - по улице Кожевенной на участке от переулка Казарменного до переулка Кожевенного; - по Рыбному переулку от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной.

В департаменте отметили, что одностороннее движение на этих узких улицах уменьшит количество пробок и увеличит безопасность участников дорожного движения.

Также для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта вводятся ограничения остановки и стоянки на участках улицы Кожевенной и переулков Рыбного и Казарменного.

Для автомобилей, водители которых будут нарушать требования дорожных знаков, предусмотрено перемещение на охраняемую стоянку.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

В настоящее время на ул. Кожевенной завершаются ремонтные работы. Ранее сообщалось, что дорогу на этой улице выложили брусчаткой, благодаря этому она теперь выглядит как мостовая конца XIX- начала XX веков. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что впервые за долгое время на улице появилось освещение.