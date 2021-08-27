Производительность станции снеготаяния в Нижегородском районе составит 7 тысяч кубометров снега в сутки

В августе стартовало строительство новой станции снеготаяния на набережной Гребного канала. Работы проводятся в соответствии с концессионным соглашением между АО «Нижегородский водоканал» и администрацией Нижнего Новгорода. Снегоплавильный пункт будет представлять собой комплекс зданий и сооружений на участке площадью 24,1 тысяч кв.м., состоящий из административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, камеры снеготаяния, насосной станции для перекачки смеси сточных вод и талого стока в камеру НСА, а также трансформаторной подстанции. Производительность станции составит 7 тысяч кубометров в сутки.

В ближайшее время начнется разработка котлована под строительство монолитной железобетонной камеры.

- Одновременно на станции снеготаяния разгружаться смогут три самосвала, - рассказывает директор по строительству АО «Нижегородский водоканал» Алексей Родионов – Также предусмотрено место для разгрузки другой техники. Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, средняя температура которых 15-18 градусов, в камере снеготаяния, после чего осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городской коллектор и отправляться на очистку на Нижегородскую станцию аэрации.

Кроме того, в местах разгрузки машин будет удобный подъезд, а на поверхности камеры спроектированы дробилки - сепараторы, выполняющие роль «рассекателя» снежной массы. Кроме того, на них задерживаются крупные отбросы, которые отбираются в контейнер для мусора.

На площадке предусмотрено место для складирования снега площадью 600 кв.м. для временного складирования 3000 куб.м. снега.

Запустить станцию снеготаяния в эксплуатацию планируется до конца 2021 года, что позволит решить проблему утилизации снега в верхней части города. На данный момент в Нижнем Новгороде функционирует одна станция, проектная мощность которой в разы меньше.