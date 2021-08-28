Лидер «Яблока» потребовал от Нижегородского губернатора перенаправить 1 млрд рублей на борьбу с пандемией

Николай Рыбаков обратится с официальным письмом к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с требованием оказать поддержку медицине региона. Фото: партия "Яблоко"

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратится с официальным письмом к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с требованием перенаправить областной бюджет и оказать поддержку медицине региона.

В обращении главы партии губернатору сказано, что в бюджете Нижегородской области расходы на медицину сократились по сравнению с прошлым годом на 4,2 миллиарда рублей (на 15,6% по отношению к прошлому году). При этом расходная часть бюджета полна трат, которые нельзя назвать своевременными и эффективными. Так, расходы на содержание органов власти региона выросли на 80 миллионов и составили 8,5 млрд рублей. На поддержку областных СМИ, занимающихся преимущественно пиаром руководства региона, выделено 383 млн рублей. Резко возросли расходы на благоустройство, связанное с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода (32 млрд рублей).

Глава партии отметил, что в Нижегородской области крайне тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса. За время пандемии в регионе выявлено 154 тысячи заболевших и 5,7 тысяч умерших. Коэффициент смертности от коронавируса в области (3,7%) значительно превышает общероссийский показатель (2,6%). Кислородом обеспечена только половина коек, развернутых для ковидных больных.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в медицинских учреждениях региона острая нехватка кадров, а министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов обратился к частным медцентрам и частным специалистам с действующими сертификатами с просьбой выйти на работу в государственные больницы и поликлиники. Региональный Минздрав сообщал, что в Нижегородской области не хватает 660 медиков. Одной из причин дефицита медицинских кадров называют низкие зарплаты: например, инженер диализа частного медцентра в Богородске, перепрофилированного по указу Минздрава под прием больных с почечной недостаточностью и COVID-19, сообщил, что его зарплата составляет 12 тысяч рублей, медсестры – 17-19 тысяч рублей.

По уровню вакцинации населения регион занимает 36 место – 27,7% населения получили вакцину. При этом в прошлом месяце поступали жалобы на нехватку вакцины. Ежедневно в области прививают 13-15 тысяч человек, хотя существующие мощности позволяют вакцинировать по 28 тысяч.

В этой чрезвычайной ситуации здравоохранение нуждается в повышенной финансовой помощи.

«По нашим оценкам, как минимум 1 млрд рублей уже сейчас можно перенаправить на борьбу с пандемией, поддержку врачей, закупку машин скорой помощи, медицинского оборудования и лекарств. Эпидемия не идет на спад – появляются новые штаммы вируса, а низкий уровень вакцинации населения приводит к тому, что с каждой новой волной от него погибает все больше наших граждан. Сокращая деньги на медицину сегодня, завтра мы будем расплачиваться за это ростом заболеваемости и жизнями нижегородцев» — подчеркнул Рыбаков.

Напомним, что вчера, 26 августа, Николай Рыбаков находился с рабочим визитом в Нижегородской области. Он провел встречу с организаторами проекта «Том Сойер Фест» по вопросам благоустройства города, взял пробы воды из Волги для оценки ее качества, почтил память журналистки Ирины Славиной, а также провел благотворительный пикет по сбору средств на памятник убитым собакам в Нижнем Новгороде.

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Данный агитационный материал выпущен политической партией Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», в составе федерального списка которой выдвинут один кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом. «Яблоко» не согласно с законами об «иностранных агентах» и будет добиваться их отмены.