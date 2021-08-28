Лидер «Яблока» потребовал от Нижегородского губернатора перенаправить 1 млрд рублей на борьбу с пандемией

Николай Рыбаков обратится с официальным письмом к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с требованием оказать поддержку медицине региона. Фото: партия "Яблоко"
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратится с официальным письмом к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с требованием перенаправить областной бюджет и оказать поддержку медицине региона.
В обращении главы партии губернатору сказано, что в бюджете Нижегородской области расходы на медицину сократились по сравнению с прошлым годом на 4,2 миллиарда рублей (на 15,6% по отношению к прошлому году). При этом расходная часть бюджета полна трат, которые нельзя назвать своевременными и эффективными. Так, расходы на содержание органов власти региона выросли на 80 миллионов и составили 8,5 млрд рублей. На поддержку областных СМИ, занимающихся преимущественно пиаром руководства региона, выделено 383 млн рублей. Резко возросли расходы на благоустройство, связанное с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода (32 млрд рублей).
Глава партии отметил, что в Нижегородской области крайне тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса. За время пандемии в регионе выявлено 154 тысячи заболевших и 5,7 тысяч умерших. Коэффициент смертности от коронавируса в области (3,7%) значительно превышает общероссийский показатель (2,6%). Кислородом обеспечена только половина коек, развернутых для ковидных больных.
В ноябре 2020 года сообщалось, что в медицинских учреждениях региона острая нехватка кадров, а министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов обратился к частным медцентрам и частным специалистам с действующими сертификатами с просьбой выйти на работу в государственные больницы и поликлиники. Региональный Минздрав сообщал, что в Нижегородской области не хватает 660 медиков. Одной из причин дефицита медицинских кадров называют низкие зарплаты: например, инженер диализа частного медцентра в Богородске, перепрофилированного по указу Минздрава под прием больных с почечной недостаточностью и COVID-19, сообщил, что его зарплата составляет 12 тысяч рублей, медсестры – 17-19 тысяч рублей.
По уровню вакцинации населения регион занимает 36 место – 27,7% населения получили вакцину. При этом в прошлом месяце поступали жалобы на нехватку вакцины. Ежедневно в области прививают 13-15 тысяч человек, хотя существующие мощности позволяют вакцинировать по 28 тысяч.
В этой чрезвычайной ситуации здравоохранение нуждается в повышенной финансовой помощи.
«По нашим оценкам, как минимум 1 млрд рублей уже сейчас можно перенаправить на борьбу с пандемией, поддержку врачей, закупку машин скорой помощи, медицинского оборудования и лекарств. Эпидемия не идет на спад – появляются новые штаммы вируса, а низкий уровень вакцинации населения приводит к тому, что с каждой новой волной от него погибает все больше наших граждан. Сокращая деньги на медицину сегодня, завтра мы будем расплачиваться за это ростом заболеваемости и жизнями нижегородцев» — подчеркнул Рыбаков.
Напомним, что вчера, 26 августа, Николай Рыбаков находился с рабочим визитом в Нижегородской области. Он провел встречу с организаторами проекта «Том Сойер Фест» по вопросам благоустройства города, взял пробы воды из Волги для оценки ее качества, почтил память журналистки Ирины Славиной, а также провел благотворительный пикет по сбору средств на памятник убитым собакам в Нижнем Новгороде.
Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.