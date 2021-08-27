Пять участков в 64 га передали под строительства жилья в Нижегородской области

В Нижегородской области под жилищное строительство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет передано еще пять земельных участков. Об этом сообщает региональное Управление Росреестра.

Для, чтобы подобрать участок для строительства, нужно всего лишь зайти на сайт Публичной кадастровой карты, а затем выбрать в критериях поиска «Жилищное строительство» и ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: номер региона, двоеточие и звездочку, далее начать поиск.

Так, система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель.

После выбора земельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинтересованности использовать территорию в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

- В настоящее время фонд земель Нижегородской области, имеющих потенциал вовлечения в оборот жилищного строительства, включает в себя 47 земельных участков и 4 территории. Управление готово оказывать всяческое содействие потенциальным инвесторам в освоении земель, - отметила руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова.

В перечень новых участков, которые стали объектами, предназначенными для жилищного строительства, вошли две территории по 1 га в Нижнем Новгороде, две территории в Арзамасе площадью 9 га, а также участок в 53 га на территории сельсовета Зиняковский в Городецком районе.