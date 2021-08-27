Священнослужитель облетел Саров и совершил молебен о прекращении пожаров Фото: Нижегородская епархия

Протоирей Владимир Кузнецов совершил молебен об избавлении от пожара в мордовском заповеднике. Об этом сообщает Нижегородская епархия.

Так, священник на вертолете Ми-8 МЧС облетел Саров и окрестности, читая молитву об избавлении от пожара.

- 24 августа вертолет приземлился на саровском аэродроме. Я поднялся на борт, машина взлетела, и я сразу начал совершать молебен с акафистом иконе Божией Матери "Неопалимая Купина". Как только завершил молитву, мы приземлились. Точность удивительная! А насколько это было эффективно… Господь знает, насколько мы верующие, как сказано: "По вере вашей да будет вам",— отметил Протоирей Владимир Кузнецов.

Владимир Кузнецов также рассказал, как молился об избавлении от пожаров в 2010 году, когда огонь охватил Нижегородскую область и регионы центральной России.

- Тогда я и протоиерей Александр Сухоткин облетели Саров вместе с сотрудниками МЧС. Они делали свое дело — мониторили обстановку, а мы свое — молились Пресвятой Богородице перед ее иконой "Неопалимая Купина". Через 30–40 минут приземлились, мы поблагодарили спасателей за предоставленную возможность и разошлись. А вскоре один из руководителей промышленной площадки РФЯЦ-ВНИИЭФ, который ничего не знал о нашем полете, рассказал, как верховой пожар шел на площадку, но вдруг ветер переменился, и стена огня не перескочила через защитную полосу, а ушла обратно в мордовский заповедник, - поделился воспоминаниями священослужитель.

Напомним, что 55 человек оказались в огненном кольце при тушении лесного пожара на границе Нижегородской области.

Около 19:00 23 августа военнослужащие Министерства обороны и сотрудники МЧС России, а также 18 единиц техники отправились на отсекание очага возгорания в одном из кварталов Мордовского заповедника. Эта зона как раз находится на границе с Нижегородским регионом.