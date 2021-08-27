«ЛУКОЙЛ» оказал помощь детском саду № 22 города Кстово

25 августа 2021 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в детском саду № 22 города Кстово. При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в дошкольном учреждении было заменено аварийное ограждение.

Детсаду уже 57 лет, забор постепенно разрушался, кирпичные столбы с выпадающей кладкой не просто имели неэстетичный вид, но и представляли опасность для детей и воспитателей.

Заведующая МБДОУ «ДС № 22» Наталья Корсукова поблагодарила Компанию «ЛУКОЙЛ» и Антона Гребеня за помощь: «Наш новый забор уже оценили все! Дети, наконец-то, могут без опасений гулять рядом на площадке. Родители очень довольны!»

В предыдущие годы также при поддержке ЛУКОЙЛа в дошкольном учреждении уже была установлена первая часть ограждения. Теперь эта проблема решена полностью.

«Качественное ограждение – не просто вопрос эстетики! Прежде всего, это безопасность наших детей, и она у нас всегда в приоритете. Оценил сегодня качество выполненных работ и остался доволен. Уверен, новый забор прослужит долго», - сказал Антон Гребень.