Платный проезд вводится в электробусах до аэропорта Нижнего Новгорода с 28 августа

Платный проезд вводится в электробусах на маршруте «Парк Культуры - Аэропорт» в Нижнем Новгороде с 28 августа. На нем будут действовать все виды льготных проездных. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- Тестирование маршрута началось 27 июля, оно показало хорошие результаты, поступило немало положительных отзывов пассажиров. Как и было заявлено ранее, маршрут продолжит работать в режиме обычного городского социального автобуса, по регулируемым тарифам. Маршруту присвоен номер А-50, - сообщили в Минтрансе.

Стоимость проезда определяется по единому тарифному меню, действующему в Нижнем Новгороде на социальных маршрутах. В частности, будут действовать тарифы «Электронный кошелек 60 минут» и «Электронный кошелек 90 минут» с возможностью бесплатной пересадки в течение указанного времени на другие автобусные маршруты и иные виды транспорта (трамвай, троллейбус, метро, городскую электричку). Также отмечается, что на маршруте А-50 будут действовать все льготы по оплате проезда в Нижнем Новгороде.

Напомним, что отличная новость для всех нижегородцев – с 27 июля в Нижнем Новгороде запустили электробусы, следующие по маршруту «Парк культуры» - «Аэропорт». Для перевозок пассажиров по маршруту будут использоваться электробусы малого класса Gazelle e-NN, произведенные на Горьковском автозаводе.

А также, нижегородцы смогут бесплатно проехаться на электробусе до 27 августа. Плата за проезд в электробусе не будет взыматься в Нижнем Новгороде до 27августа. Об этом сообщили в ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс».

Электробусы будут курсировать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской и Безводной со всеми остановками, а также с заездом к железнодорожной платформе «Стригино».