В Нижнем Новгороде временно приостановят движение по Нижне-Волжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено по Нижне-Волжской набережной на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади, на Благовещенской площади и на площади Маркина в Нижнем Новгороде 28 августа с 00.01 до 23.59. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Специалисты добавили, что в целях обеспечения транспортного обслуживания горожан 28 августа 2021 года от остановок «Благовещенская площадь» и «Стрелка» будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршрутам:

в направлении нагорной части города:

- А-1. пл. Лядова, пр.Гагарина, мкр. Щербинки, Новинки, Окский берег; - А-26. пр.Гагарина, ул.Бекетова, ул. Ивлиева, мкр. Кузнечиха-2; - А-41. ул.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, мкр. Кузнечиха, мкр. Цветы; - А-43. пл. Лядова, пр.Гагарина, а/в Щербинки; - А-45. пл.Минина, ул.Минина, пл.Сенная, ул.Родионова, мкр. В.Печеры; - А-61. пл.Свободы, ул.Ванеева, ул. Бринского, мкр. В.Печеры;

в направлении заречной части города:

- А-3. Московское ш., пр.Героев, ул.Чаадаева, 7 мкр.Сормова, ЗКПД-4; - А-9. пл.Ленина, ул.Акимова, ул.Бурнаковская, Варя, Красное Сормово - А-40. пр.Ленина, ул.Веденяпина, Южное шоссе, мкр. Юг; - А-45. Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, 7 мкр. Сормова, ЗКПД-4; - А-48. Московское ш., Лесной городок, мкр. Сортировочный; - А-58. пр.Ленина, ул.Дьяконова, пр.Октября, 52 квартал, ул.Космическая; - А-64. мкр. Молитовский, ул. Памирская, ул.Дьяконова, мкр.Соцгород-2; - А-71. ул.Коминтерна, Починки, 7 мкр. Сормова, Торфопредприятие; - А-95. ул.Коминтерна, Починки, Копосово, ул.Ясная, ул.Дубравная. Кроме того, до 23:00 будет продлена работа трамваев маршрута № 2 в оба направления и троллейбусов №9 и №31. Работа метрополитена продлена до 1:00.