Движение общественного транспорта временно изменят в Нижнем Новгороде 28-29 августа Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено с 22.00 28 августа до 17.00 29 августа 2021 года. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Объезд зоны организуют по прилегающим улицам на следующих дорогах:

Волжской набережной (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Советской), ул. Бетанкура (на участке от улицы Волжской до Мещерского бульвара), улице Самаркандской (на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса), улице Керченская (на участке от улицы Советской до улицы Совнаркомовской), улице Стрелка, улице Советской (на участке от улицы Ивана Романова до улицы Стрелка), Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до улицы Малая Покровская), улице Маслякова (на участке от улицы Малой Покровской до улицы Обозной), улице Обозной, улице Малая Покровская (на участке от улицы Гоголя до улицы Маслякова), улице Заломова (на участке от улицы Малая Покровская до пешеходного моста (Сергеевский овраг), по набережной Федоровского (на участке от улицы Суетинской до улицы Ильинской), улице Ильинской (на участке от набережной Федоровского до улицы Добролюбова), улице Добролюбова, улице Октябрьской (на участке от улицы Добролюбова до улицы Алексеевской), площади Минина и Пожарского (на участке от Георгиевского съезда до Зеленского съезда), улице Верхне-Волжской набережной (на участке от Казанского съезда до Георгиевского съезда), переулку Музейному, улице Минина (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), улице Ульянова (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), улице Варварской (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), улице Алексеевской (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), улице Пожарского, улице Рождественская, улице Черниговская (на участке от площади Благовещенской до дома 8 по улице Черниговская), улице Широкой, Зеленскому съезду, Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, улице Красная Слобода, Набережной Гребного канала (на участке от улицы Красная Слобода до дома 378 по Набережной гребного канала).

Кроме того, с 00. 01 до 17.00 29 августа 2021 года временно прекращается движение транспорта по Нижне-Волжской набережной (на участке от Благовещенской площади до Казанского съезда) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

В связи с этим с 22.00 28 августа до 17.00 29 августа 2021 года планируется внести следующие изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок:

троллейбусные маршруты 13, 17, 31 сократить до остановки «Площадь Свободы»; трамвайные маршруты 1, 5, 21 сократить до остановки «Площадь Лядова»; трамвайный маршрут 2 организовать от остановки «Черный пруд» по улице Пискунова, Большой Печерской улице, улице Белинского, до остановки «Площадь Лядова» и обратно; временно прекратить движение автобусов маршрута А-5; автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 организовать в направлении площади Свободы – по метромосту, Одесской улице, улице Горького; в направлении Московского вокзала – по улице Горького, Одесской улице, метромосту; автобусные маршруты А-19, А-90, Т-40, Т-45 организовать по метромосту, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова; автобусные маршруты А-52, Т-24 организовать по улице Акимова, метромосту, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова; автобусный маршрут Т-31 организовать по улице Пискунова, Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Пискунова; межмуниципальный автобусный маршрут 304 организовать в направлении площади Сенной – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, улице Ошарской, улице Белинского; в направлении Московского вокзала – по улице Горького, Одесской улице, метромосту; автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 организовать по Варварской улице, улице Пискунова; автобусный маршрут А-45 организовать по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова; автобусные маршруты А-71, А-95 организовать по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Черный пруд»; в обратном направлении – от остановки «Черный пруд» по улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Одесской улице, метромосту; автобусные маршруты А-1, А-68 организовать по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Черный пруд»; в обратном направлении – от остановки «Черный пруд» по улице Пискунова, Варварской улице; автобусные маршруты Т-37, Т-87 сократить до остановки «Площадь Революции»; автобусные маршруты А-26, А-41, А-43, Т-18, Т-57 организовать по метромосту, Одесской улице, улице Горького.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.