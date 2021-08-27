Дзержинск с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров

26 августа, после завершения Всероссийского форума о жилье и городской среде «Среда для жизни», заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров посетил с рабочим визитом Дзержинск. В рамках встречи Максим Егоров, глава города Дзержинска Иван Носков и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обсудили возможные варианты реконструкции Окской Набережной и работы по благоустройству береговой линии озера Святого.

Как отметил Максим Егоров, Дзержинск второй раз выигрывает в конкурсе малых городов и исторических поселений, что позволит сделать центр города полностью завершенным гармоничным архитектурным ансамблем.

«Первая победа позволила Дзержинску приступить к благоустройству Центрального парка культуры и отдыха, вторая – благоустроить площадь Дзержинского и Парковую аллею. С набережной все сложнее. Благоустройство было сделано в 2015 году, но, к сожалению, сегодня ее состояние неудовлетворительное. Кроме того, сегодня мы посмотрели Святое озеро. Его я прекрасно помню еще с детства, мы с родителями приезжали сюда отдыхать из города Горького. Изменения заметны, стало чище, организованнее. Проект благоустройства хороший, интересный, нужно проработать и выбрать конкретную программу поддержки, так как он может быть масштабным. К столетию города необходимо привести общественные пространства в порядок», – сказал Максим Егоров.

«Сегодня в Дзержинске реализован ряд проектов по благоустройству, но необходимо заниматься дальнейшим развитием округа. Очевидно, что бюджету города это точно не под силу, поэтому необходимо включаться в различные федеральные и областные программы. К тому же у Дзержинска есть прекрасный повод – 100-летие города. Реализация масштабных проектов по благоустройству позволит не только обновить общественные пространства, но и модернизировать дворовые, школьные территории и пространства у детских садов. Уже сейчас понятно, что впереди нас ждет большая работа. Очень хорошо, что мы сегодня заручились поддержкой заместителя министра. Я думаю, что благодаря совместной работе реализация намеченных планов получит фактическое воплощения намного быстрее», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Для нас, безусловно, важен визит заместителя министра, потому что на словах иногда трудно передать весь масштаб проделанной работы, его лучше увидеть лично, - сказал по итогам визита глава города Дзержинска Иван Носков. – Нам было важно получить совет, в каком направлении действовать, в каких еще программах и конкурсах можно принять участие. Дзержинск уже имеет опыт привлечения федеральных средств на развитие городской среды и будет привлекать их в дальнейшем для реализации программы «Дзержинск-100». «Дзержинск-100» – это уже не просто документ стратегического планирования, а внятная программа, и в скором времени она станет документом с понятными сроками, суммами и источниками финансирования. Мы уже получили одобрение работ по благоустройству центра города и субсидии на строительство еще одной новой школы. Безусловно, для города очень ценна поддержка регионального и федерального правительств. Без нее мы не сможем сделать нашу набережную красивой, комфортной и безопасной для наших жителей».

В первую очередь необходимо разработать и реализовать проект берегоукрепления, отметил глава. Только после проведения берегоукрепительных работ можно будет приступить к благоустройству набережной. Иван Носков подчеркнул, что при разработке проекта благоустройства будут учитываться пожелания жителей.