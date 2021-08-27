Около 400 деревьев и кустарников высадили в сквере Нестерова в Нижнем Новгороде

Сквер Нестерова в центре Нижнего Новгорода открылся после благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Качество работ проверил глава города Юрий Шалабаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Теперь в сквере Нестерова установили детскую и спортивную площадки, а также обновили зеленые насаждения.

- Когда обсуждали проект благоустройства этого пространства, естественно, обсуждали его с жителями и постарались учесть все их пожелания. Заменили покрытие, лавочки и урны. Особое внимание просили уделить аварийным деревьям, мы убрали несколько штук, но взамен высадили новые – около 400 деревьев и кустарников, – отметил Юрий Шалабаев.

Помимо этого, в сквере заменили освещение, сделали архитектурно-художественную подсветку памятника Нестерову.

- Сквер стал уютным, ухоженным, добротным, домашним. Здесь есть место всем, – добавил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Ожидается, что обновленный сквер понравится нижегородцам и гостям города. В дальнейшем в сквере планируется проводить городские мероприятия.

По итогам инспекции глава города дал поручение руководству района дополнительно почистить памятник Нестерову, чтобы пространство обрело законченный благоустроенный вид.

Напомним, по всему городу этим летом запланировано благоустройство более чем 30 пространств в рамках нацпроекта. По словам Юрия Шалабаева, большая часть из них уже открыты.

- Темпы неплохие, особенно, если сравнивать с предыдущими годами, когда к этой дате пространства еще даже не начинали сдавать. На подходе еще целый ряд скверов в разных районах города, – подчеркнул глава города.