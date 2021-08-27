Хуснуллин: Решение по строительству ВСМ до Нижнего Новгорода будет принято в 2022 году

Решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород намерены принять в 2022 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, решение будет зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

- Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг", - передают слова Хуснуллина РИА Новости.

Так, если доходная база Фонда позволит, то федеральный кабмин предложит возобновить проект.

Ранее глава региона Глеб Никитин обратился к президенту России с просьбой вернуться к вопросу строительства высокоскоростной магистрали. В ходе рабочей встречи 21 августа губернатор подчеркнул, что улучшение транспортной системы региона таким путем могло бы привести к притоку населения.

- Уже был проработан земельный участок очень значительный, и проектная документация была подготовлена. Знаю, что в Правительстве есть проект «Агрессивное развитие инфраструктуры» до 2030 года. Будем ожидать, когда появится возможность, - сказал Никитин.