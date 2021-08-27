Еще у 407 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 27 августа 2021 года, всего с начала пандемии 154 413 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 523 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 141 177 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 737, а за последние сутки шесть не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 124) и г. Бор (7 925), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (247) и Спасском районах (293). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 944), за прошедшие сутки там выявили 62 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 509 новых случаев), Московская область (786 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 395 новых случаев).

По данным на утро 27 августа, всего привито 921 676 нижегородцев, из них второй компонент получили уже 815 974 человека.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.