Пять нижегородских депутатов попали в базу судебных приставов из-за долгов

В городской Думе и региональном Законодательном Собрании отказались комментировать ситуацию. Фото: сайт городской Думы Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы и Законодательного Собрания имеют неоплаченные штрафы и задолженности. Информация об этом имеется в открытом доступе на портале РосДолги.

Так, депутат Гордумы от партии «Единая Россия» по 23 округу Сергей Пляскин имеет пять неоплаченных штрафов ГИБДД по 500 рублей. Причем последний был получен в середине мая этого года.

Еще один единоросс, депутат по 15 округу Руслан Станчев, судя по данным портала, не погасил исполнительский сбор в размере 999 рублей.

У депутата «ЕР» по 10 округу Андрея Дранишникова имеется неоплаченная госпошлина. При этом исполнительное производство было прекращено в июне этого года. Согласно пункту 3 части 1 статьи 46 исполнительный документ был возвращен взыскателю.

Имеются задолженности и у депутатов ЗС НО. Так, единоросс Вадим Жук не погасил долги на общую сумму более 28 миллионов рублей. Это и взятые ранее кредиты, и материальный ущерб в размере 19,9 миллиона рублей. На имущество депутата наложено 9 арестов, а еще имеется неоплаченная госпошлина, но исполнительное производство было прекращено.

У депутата от ЛДПР Владислава Сивого указано одно взыскание на сумму 1,6 млн рублей. Наложено четыре ареста на имущество.

В городской Думе и региональном Законодательном Собрании не стали комментировать ситуацию с долгами депутатов.