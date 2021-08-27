Олег Лавричев: «Я уверен, что мы вместе с вами будем и далее делать наш город лучше»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 26 августа 2021 года вручил Памятный знак «800 лет городу Нижнему Новгороду» еще 52 нижегородцам. Эта награда присуждается за высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, а также за значимый вклад в развитие Нижнего Новгорода.

В торжественной церемонии награждения в Нижегородском кремле приняли участие многодетные семьи, сотрудники вузов, школ, медучреждений, предприятий, общественных организаций и представители бизнес-сообщества Нижнего Новгорода.

Олег Лавричев начал торжественную церемонию награждения со слов благодарности нижегородцам. «В дни празднования 800-летнего юбилея нашего любимого города я хочу выразить вам огромную признательность и благодарность за всё то, что вы делали и делаете для Нижнего Новгорода. И я уверен, вы будете и дальше активно работать и находиться в центре общественной жизни, чтобы наш город становился лучше, чтобы его экономическое благополучие росло, чтобы культурное и образовательное пространство было на уровне столичного города», – обратился к собравшимся спикер городской Думы.

Олег Лавричев особо отметил вклад многодетный семей в развитие общественной жизни Нижнего Новгорода. «Весной на встрече с областной ассоциацией многодетных семей мы говорили о том, что правильный вектор движения общества должны задавать именно многодетные матери. Они все достойны того, чтобы мы их отметили, – напомнил спикер депутатского корпуса. – Желаю внимания, заботы и поддержки власти всем тем, кто верит, что создавать большие семьи и воспитывать много детей можно и нужно».

Ответное слово взяла член президиума Совета женщин Нижегородской области Ольга Чиркина. «Очень приятно, что материнский труд отмечен в юбилей города. Здесь мамы, у которых шесть, восемь детей. Это те женщины, которые родили и воспитывают будущих граждан Нижнего Новгорода. Я точно говорю, что мы их растим достойными нашего славного города», – подчеркнула она.

Памятным знаком к 800-летию со дня основания города также награждены двое Почетных граждан Нижнего Новгорода. Это главный советник Губернатора Нижегородской области, в прошлом директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, министр культуры Нижегородской области, депутат городской Думы VI созыва Сергей Горин и председатель медицинского совета городской клинической больницы № 13 Автозаводского района, в прошлом заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по социальным вопросам, заместитель председателя городской Думы VI созыва Александр Разумовский.

«Всегда приятно получать награды. Вдвойне приятно получать награду в юбилей нашего замечательного города. Я хочу искренне поблагодарить депутатов городской Думы за то, что они так высоко оценили мой скромный вклад», – поделился впечатлениями Александр Разумовский.

Напомним, всего к награждению памятным знаком представлена тысяча нижегородцев. Как отметил спикер городской Думы Олег Лавричев, ходатайства продолжают поступать и сейчас формируется дополнительный наградной список. «Инициативы выдвижения на награждение были предоставлены и административными органами, и общественными организациями, и предприятиями. Ходатайства до сих пор продолжают приходить. В июле Дума приняла решение продолжить их сбор и увеличить число награждаемых еще на 300 человек. Думаю, что к ноябрю у нас сформируется дополнительный список», – рассказал Олег Лавричев.

«Вы все заслуженно получили награды и являетесь не просто свидетелями исторических событий 800-летия, а прежде всего, активными участниками строительства благополучия и культурно-просветительского пространства нашего любимого Нижнего Новгорода. Уверен, что мы вместе с вами будем и далее делать наш город краше и лучше», – резюмировал Олег Лавричев.

Напомним, ранее Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вручил первые памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду» и юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» нижегородцам, имеющим высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности. Торжественное мероприятие прошло в музее-усадьбе Рукавишниковых.

Справка:

Памятный знак к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода был учрежден городской Думой в апреле 2021 года. Согласно Положению о памятном знаке, им поощряются граждане, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.