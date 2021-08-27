Шесть нижегородских городов получат гранты в рамках конкурса проектов по благоустройству

В число победителей вошли проекты из Дзержинска, Кстова, Балахны и других городов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Шесть нижегородских городов стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения»-2022, сообщает пресс-служба правительства региона.

Итоги конкурса подвели26августа на Нижегородской ярмарке. В число победивших вошли проекты преображения территорий Дзержинска, Кстова, Балахны, Володарска, Княгинина и Навашина. Каждый такой проект получит федеральный грант в размере от 35 до 100 млн рублей.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, реализация этих проектов поможет не только улучшить вид выбранных территорий, но и создать новые рабочие места. Сам же конкурс стал хорошим стимулом к переменам в облике городов.

- Конкурс проводится уже пятый год, и за это время он вполне доказал свою эффективность и востребованность. Именно поэтому в прошлом году правительство увеличило в два раза призовой фонд для его участников – до 10 миллиардов рублей, - сказал Михаил Мишустин.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, всего Нижегородская область подавала девять заявок, шесть из них победили. Так, например, в Дзержинск представил проект обновления центральной площади и Парковой аллеи, а Кстово -площади Ленина.

— Это хороший результат. Остальные заявки тоже достойные, думаю, что они будут доработаны районами и, возможно, поданы в следующем году. Такая практика уже есть. Все проекты-победители интересные, неординарные и, главное, очень нужные в городах, -сказал он.

Всего с момента появления конкурса победили 24 нижегородских проекта. Некоторые территории, обозначенные в этих проектах, уже благоустроены.