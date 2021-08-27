Свет и воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 27 августа

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 25 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Ленинский район:
С 10:00 до 14:00 горячей воды не будет в доме №18 по улице Адмирала Макарова.
Приокский район:
С 09:00 до 15:00 электричество отключили в домах №1,3,5 по улице Луганской.
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