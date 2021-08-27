Концертный зал и галерею начали строить в пакгаузах на Стрелке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство концертного зала и галереи началось на территории Стрелки. Они разместятся в старинных пакгаузах – ажурных металлических конструкциях 19 века, которые несколько лет назад были обнаружены на месте складов нижегородского порта.

Как рассказали в АНО «Центр 800», работы ведет ООО «Аэроком» в консорциуме с компанией «СпецСтройРеконструкция». На создание новых культурных пространств направлено 659 млн рублей, работы должны завершиться в декабре 2021 года. Как сообщалось ранее, проект реализуется за счет внебюджетных средств.

Внутри пакгаузов планируется разместить концертный зал на 600 человек и галерейное пространство. Конструкции будут некапитальными и не создадут дополнительной нагрузки на пакгаузы, а подчеркнут их уникальность.

- В соответствии с новой концепций, мы вообще не прикасаемся к пакгаузам. Проводим только противоаварийные работы, - говорил ранее министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Зато внутри пакгаузов мы соберем разборные конструкции из металла и стекла. С помощью этого мы, с одной стороны, сможем сохранить пакгаузы в их первоначальном виде, а с другой – получим возможность круглогодичного использования этой территории.