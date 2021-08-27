Проект IT-кампуса представили Михаилу Мишустину в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

Проект IT-кампуса мирового уровня представили в Нижнем Новгороде. Губернатор региона Глею Никитин представил его председателю правительства России Михаилу Мишустину, который прибыл в столицу Приволжья для участия в форуме «Среда для жизни». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

IT-кампус – это современный студенческий городок, на территории которого смогут проживать 5,4 тысячи студентов. Всего он рассчитан на организацию образовательного пространства для 7 тысяч учащихся и 550 преподавателей.

- Рядом планируется расположить квартал высоких технологий. Люди смогут работать, а затем учиться, получать дополнительные знания, студенты смогут трудоустроиться в расположенных рядом IT-компаниях, - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, Нижний Новгород вошел в число восьми городов, где будут созданы современные IT-кампусы мирового уровня.

- В ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге», - заявил ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.