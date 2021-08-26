Нижегородская студентка предложила президенту вовлекать школьников в процесс модернизации школ

Нижегородская студентка Ксения Алёшина предложила президенту России Владимиру Путину вовлекать школьников в процесс модернизации школ. Свою мысль она озвучила во время видеоконференции с представителями общественности, которую глава государства провёл вчера, 25 августа. От Нижегородского региона во встрече участвовали школьники-победители всероссийского конкурса "Большая перемена 2020".

Ксения Алёшина – выпускница школы №8 города Бора, студентка первого курса Мининского университета – как раз в числе победителей конкурса.

– Сейчас многие школы ремонтируются. И мои друзья-школьники не раз принимали участие в обсуждении вопросов, какой они хотели бы видеть свою школу в будущем. Некоторым даже удалось принять участие на ранних этапах проектирования школы, её интерьеров, и мне кажется это действительно очень важным – вовлекать ребят в процесс модернизации школы и создания такого пространства, в котором будет комфортно каждому, – поделилась мнением девушка. – Очень хотелось бы сделать эту практику повсеместной. Ведь сегодня школьники готовы предложить много интересных идей взрослым, в том числе в сфере образования.

Ксения также предложила проводить уроки в формате дискуссии, кейс-чемпионата, творческой игры и прочих.

– Главное – чтобы авторами, создателями таких уроков могли бы стать сами школьники, которые сегодня готовы не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь, реализовывать вместе с друзьями и наставниками. Очень хотелось бы, чтобы администрации школ поддерживали таких инициативных учеников и вместе с ними создавали новые форматы уроков, – резюмировала студентка.

Владимир Путин ответил, что те же вопросы поднимала руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва на недавней встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия".

– Всё, что ты сказала, находится в канве того, что обсуждается профессионалами и будет обсуждаться на Госсовете, который состоится после встречи с вами, – обратился президент к Ксении Алёшиной.

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