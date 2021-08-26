Начались работы по модернизации системы отопления дзержинского «Дворца культуры химиков»

Сегодня начались работы по замене абонентского ввода теплоснабжения в здание «Дворца культуры химиков». Как пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Дзержинска Александр Платонов, старый ввод полностью сгнил и нуждался в срочной замене.

«Ранее теплоснабжение Дворца обеспечивала котельная «Нижегородтеплогаза», - пояснил он. – Теперь Дворец культуры химиков будет обеспечивать отоплением ПАО «Т Плюс», что позволит поддерживать необходимый температурный режим и обеспечить детям, которые занимаются в секциях и кружках дворца, комфортные условия».

Стоимость замены абонентского ввода во Дворец культуры химиков – порядка 12,5 миллионов рублей. ПАО «Т Плюс» нашло возможность провести эту работу в рамках одной из своих инвестиционных программ. Кроме замены трубопровода, будут установлены абонентские приборы учета. Тариф для муниципального учреждения, несмотря на проведенные работы по реконструкции отопительной инфраструктуры, повышаться не будет.

«Работы, которые мы проведем, позволят обеспечить надежное и качественное теплоснабжение одного из главных социально-культурных объектов города в последующие отопительные сезоны», – отметил директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.