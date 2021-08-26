Олег Шувалов возглавит парк «Швейцария»

Олег Шувалов возглавит муниципальный парк "Швейцария". Соответствующее решение принял глава города Юрий Шалабаев. Прежний руководитель парка будет руководить предприятием до проведения всех формальных процедур, связанных с назначением нового директора.

Алексей Башкаев покидает пост директора муниципального парка «Швейцария». Об этом стало известно в четверг, 26 августа. Информацию «Комсомолке» подтвердили в администрации Нижнего Новгорода.

- Соответствующее решение принял глава города Юрий Шалабаев. Прежний руководитель парка будет руководить предприятием до проведения всех формальных процедур, связанных с назначением нового директора, - сообщили в мэрии.

Новым директором парка станет Олег Шувалов. С какого числа он приступит к своим обязанностям, не уточняется.

Напомним, парк «Швейцария» в Приокском районе заработал 22 августа после реконструкции, которая длилась там целый год. Сейчас парк работает в тестовом режиме, работы здесь будут продолжаться до конца 2021 года, как это предусмотрено контрактом.