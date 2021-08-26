Фестиваль народных талантов "Artельня" пройдёт в деревне Малая Ельня 30 августа. ФОТО: АНО "Центр 800"

Ежегодный фестиваль народных талантов под названием "Artельня" пройдёт в деревне Малая Ельня Кстовского района Нижегородской области 30 августа. Организатором мероприятия выступает АНО "Центр 800".

Фестиваль традиционно собирает нижегородских фермеров, художников, ремесленников, производителей и мастеров всевозможных жанров со всего региона.

– На "АртЕльню" всегда приезжает много участников и зрителей. Гости фестиваля едут отдохнуть в последние дни лета, попробовать фермерские продукты, приобрести интересные интерьерные вещи, пообщаться и просто погулять на свежем воздухе, – рассказали организаторы.

В этом году программа фестиваля предстоит насыщенная: благотворительный "Вареничный вечер", ярмарка-продажа продуктов, выставка "Арт-луга", концерт артистов Кстовского района и даже арт-автобус с экспозицией работ Наталии Панковой.

Фестиваль стартует в 16:00 30 августа.

– В это время откроется ярмарка-продажа сыров, колбас, молочных продуктов, органической косметики, вязаных изделий, аксессуаров для сада-огорода и так далее. В ярмарке примут участие и жители деревни Малая Ельня. В этом году все участники ярмарки отдают 10% от продажи своей продукции на благотворительность, – добавили в "Центре 800".

Вырученные деньги пойдут на лечение онкобольных детей – подопечных фонда НОНЦ. Присоединиться к проекту можно онлайн – на сайте "Нижний 800".

Для детей-гостей фестиваля организаторы также подготовили развлечения, конкурсы и, конечно, призы.

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