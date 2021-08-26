Дзержинск выиграл в федеральном конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах

Глава города Дзержинска Иван Носков принял участие во Всероссийском форуме о жилье и городской среде «Среда для жизни». Форум проходил в Нижнем Новгороде и собрал представителей федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных архитекторов, специалистов по созданию и развитию городской среды.

В форуме приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, губернаторы Новгородской, Калининградской, Саратовской и других областей. Нижегородскую область представляли губернатор Глеб Никитин и члены регионального правительства.

Как сообщил глава города Дзержинска Иван Носков, Дзержинск выиграл в федеральном конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства площади Дзержинского и Парковой аллеи. «Это значит, что центр и прекрасная пешеходная улица нашего города будут обновлены. В качестве «приза» мы получаем грант в размере 50 миллионов рублей, еще столько же выделим из городского бюджета, также помогут наши промышленные предприятия», - отметил Иван Носков и добавил, что изюминкой Парковой аллеи станет выставочная зона, где можно проводить выставки и мастер-классы, а также сцена для небольших концертов.

В целом по итогам обсуждений концепции благоустройства Парковой аллеи и площади Дзержинского было принято решение сохранить исторический облик этих объектов, решить транспортные проблемы, создать новые локации.

«В целом форум очень интересный, пообщался с представителями различных регионов и городов, обсудили, что у наших городов и регионов общего, а в чем принципиальная разница. Также было интересно послушать премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Виталия Мутко и, конечно, Рустама Минниханова. Говорили о перспективах, о развитии территорий», - рассказал Иван Носков.

После официальной программы форума ожидается прибытие в Дзержинск заместителя министра строительства РФ Максима Егорова. Он обсудит планы благоустройства и берегоукрепления Окской Набережной в рамках программы «Дзержинск-100», а также оценит 1-й этап благоустройства береговой зоны озера Святого.