«ТНС энерго Нижний Новгород» бесплатно установил более 2500 счетчиков

С 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года гарантирующий поставщик «ТНС энерго НН» бесплатно установил порядка 2500 индивидуальных приборов учета жителям многоквартирных домов.

Напомним, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке электросчетчи-ков в многоквартирных домах возложена на гарантирующего поставщика электроэнергии, в частном жилом секторе – на сетевые компании.

Приборы учета могут быть установлены бесплатно если:

• у клиента прибор учета отсутствует;

• счетчик вышел из строя или истек срок его эксплуатации;

• у прибора учета истек межповерочный интервал.

Обращаем внимание, что информация о сроках межповерочного интервала размещена на внутренней стороне квитанции об оплате электроэнергии.

Для бесплатной замены прибора учета необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН» и написать заявление. Также заявку на замену или установку счетчика можно подать через сайт «ТНС энерго НН», в разделе «Написать обращение».

Важно!

• В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации или истечения срока межповерочного интервала после 1 апреля 2020 года - срок замены/установки и/или поверки составляет 6 месяцев. При этом, если у прибора учета истек межповерочный интервал или срок эксплуатации, прибор учета продолжает участвовать в расчетах, его показания принимаются «ТНС энерго НН»

• В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации или отсутствия прибора учёта на 1 апреля 2020 года или ранее - счётчик должен быть заменен/установлен гарантирующим поставщиком до 31 декабря 2023 года

Отметим, что гарантирующий поставщик также производит установку и замену приборов учета на коммерческой основе. Так, с июля 2020 года по июль 2021 года компания «ТНС энерго НН» установила более 3600 приборов учета на платной основе.

Подрядчики «ТНС энерго НН» проводят работы в удобное для клиентов время и оформляют все необходимые документы - дополнительного посещения офиса сбытовой компании для подачи заявления на опломбировку прибора учёта не требуется.

Заказать коммерческую установку счетчиков можно:

• Круглосуточно на сайте nn.tns-service.ru

• По телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70

• В Центре обслуживания клиентов «ТНС энерго»