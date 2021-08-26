Жители Богородского района обвиняют кожевенный завод в отравлении воздуха

Жители деревни Песочное в Богородском районе обвиняют ООО “Караван-СК”, занимающееся производством кож, в появлении сильного запаха химии.

По сообщению издания newsnn.ru, чтобы привлечь внимание местных властей, они создали петицию. По их словам, запах является настолько сильным, что они не могут проветривать собственные квартиры, так как боятся открывать окна.

“Каждую ночь мы задыхаемся от зловония, похожего на смесь канализационного запаха и какой-то химии, которое впоследствии распространяется по всему Богородску”, - написали они в обращении. Также они отметили, что это не первая жалоба на предприятие - ранее они обращались в разные инстанции, но везде получали отписки.

По словам жителей Песочного, рядом с их деревней по полю проходит канализационная труба, впадающая в полуоткрытый люк - химический запах идет именно оттуда.

При этом известно, что компания “Караван-СК” регулярно предоставляет отчеты о введении в эксплуатацию новых очистных сооружений, но видимого результата от этого нет. По мнению жителей, это может быть связано с тем, что глава предприятия является депутатом Совета депутатов Богородского муниципального округа и председателем комиссии по экологии.

Необходимо отметить, что в начале августа Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с “Караван-СК” более семнадцати миллионов рублей за “негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения”. Иск против предприятия был подан четыре года назад Производственным управлением канализационного хозяйства Богородского района.

Специалисты провели исследования и установили, что в сточных водах содержится большое количество загрязняющих веществ, включая хром и водород. ООО “Караван-СК” выставили счет, но он остался неоплаченным. Тогда руководство Производственного управления канализационного хозяйства приняло решение привлечь предприятие к ответственности через суд.

Также ООО “Караван-СК” привлекло к ответственности управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. Основанием послужили результаты инвентаризации стационарных источников и расчет нормативов выбросов - в ведомстве установили, что предприятие использовало методики расчета, не входящие в официальный перечень.

Очередная проверка предприятия планируется Росприроднадзором в ближайшее время.