Очагов возгорания в Первомайском районе не обнаружили. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Открытых очагов горения на территории городского округа города Первомайск Нижегородской области не обнаружили. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
– Группировка сил и средств МЧС России продолжает бороться с огнём на приграничных территориях Республики Мордовия и Нижегородской области, – доложили в ведомстве. – В ликвидации пожаров задействованы 6 воздушных судов. Произведено 90 сбросов воды объёмом почти 300 тонны.
А также отмечено, что более 1,2 тысячи человек участвуют в тушении лесных пожаров, а также 252 единицы техники.
На сегодняшний день в ЗАТО Саров и соседних с ним территориях возгораний нет.
– Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в круглосуточном режиме, окарауливая границы населённых пунктов. Производятся минерализованные полосы. Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара активно применяются беспилотные авиационные системы вертолётного типа, – резюмировали в МЧС.
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