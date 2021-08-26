Очагов возгорания в Первомайском районе не обнаружили. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Открытых очагов горения на территории городского округа города Первомайск Нижегородской области не обнаружили. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

– Группировка сил и средств МЧС России продолжает бороться с огнём на приграничных территориях Республики Мордовия и Нижегородской области, – доложили в ведомстве. – В ликвидации пожаров задействованы 6 воздушных судов. Произведено 90 сбросов воды объёмом почти 300 тонны.

А также отмечено, что более 1,2 тысячи человек участвуют в тушении лесных пожаров, а также 252 единицы техники.

На сегодняшний день в ЗАТО Саров и соседних с ним территориях возгораний нет.

– Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в круглосуточном режиме, окарауливая границы населённых пунктов. Производятся минерализованные полосы. Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара активно применяются беспилотные авиационные системы вертолётного типа, – резюмировали в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МЧС: Страшные кадры лесного пожара у КПП Сарова были сняты неделю назад

Видео, разлетевшееся сегодня по соцсетям, оказалось неактуальным (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!