33 сотрудника Нижегородского водоканала награждены Памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгороду»

Сразу 33 сотрудника разных подразделений Нижегородского водоканала в честь юбилея города награждены Памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгороду». Практически все они отдали сфере жилищно-коммунального хозяйства и, в частности, работе на водоканале, более 40 лет.

Награды вручали глава администрации Канавинского района Олег Алешин и депутат Городской Думы Мария Самоделкина. Как отметил глава района, от работы сотрудников Нижегородского водоканала напрямую зависит благополучие города.

- Мне, как главе администрации, отрадно, что такое предприятие находится именно в Канавинском районе, - отмечает Олег Леонидович. - В преддверии Дня города Нижегородским водоканалом выполнен большой фронт работ, и кто, как не люди, которые каждый день помогают нам чувствовать себя комфортно, заслуживают таких высоких наград. Вручение таких Памятных знаков – это благодарность и признание их труда.

- Работа на Нижегородском водоканале – это всегда тяжелый, кропотливый труд на благо города и его жителей, - подчеркивает генеральный директор предприятия Павел Марков. – И тот факт, что юбилейной наградой отмечены более трех десятков наших сотрудников, еще раз подчеркивает значимость нашей работы.

Так, например, начальник участка по диагностике трубопроводов Николай Мельников работает в ЖКХ уже более 45 лет. Он стоял у истоков создания и внедрения направления по диагностике трубопроводов не только на предприятии, но и в нашем городе. Благодаря знаниям радиоинженера и богатому опыту работы в коммунальном хозяйстве, ему удалось совместить эти направления для успешной работы.

- По характеру я, пожалуй, изобретатель, прилагающий максимальные усилия для достижения желаемого результата – могу увлечься и работать над внедрением замысла по реконструкции прибора и ночью, и в выходные дни, - говорит Николай Борисович.

Рационализаторские предложения электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Слудинской водопроводной станции Николая Савельева, отдавшего работе в системе ЖХК 43 года, позволяют значительно повысить надежность установленного оборудования и сократить сроки его ремонта.

- Вместе с водоканалом мы прошли большой путь, - вспоминает Николай Александрович. – Конечно, технологии очистки воды за это время очень изменились. Взять хотя бы запуск цеха озонирования станции, где я принимал участие в монтаже и наладке нового оборудования.

Памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгороду» в основном были отмечены сотрудники Нижегородской станции аэрации, химико-бактериологических лабораторий и водопроводных станций.

Напомним, всего в честь юбилея Городская Дума Нижнего Новгорода наградила Памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгороду» одну тысячу человек. 100 из них представил к поощрению председатель Городской Думы, 900 - глава Нижнего Новгорода, из них 100 человек лично, еще 800 – по предложениям администраций районов города (по 100 человек от каждого района).

Награда вручается за высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности, значительный вклад в развитие города, а также активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества. Среди награжденных 33 сотрудника разных подразделений Нижегородского водоканала. Большая часть из них отдали работе на предприятии более 40 лет.