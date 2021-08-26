Олег Лавричев: «Эти песни долго не умрут, и многие из них станут шлягерами»

Председатель городской Думы Олег Лавричев наградил победителей и участников конкурса на лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде. Гала-концерт финалистов и лауреатов конкурса, посвященный 800-летию города, состоялся 24 августа 2021 года в Нижегородском музыкальном училище (колледже) им. М.А. Балакирева.

Почетными гостями мероприятия стали депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, сенатор РФ Александр Вайнберг, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов, депутаты городской Думы. Познакомиться с новыми песнями о Нижнем Новгороде пришли также студенты музыкального училища и жители города.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поблагодарил участников конкурса от имени депутатского корпуса за проявленное неравнодушие, творчество, энтузиазм и участие в непростом состязании.

Олег Лавричев подчеркнул, что интерес к конкурсу проявили не только представители творческого сообщества, но и жители города. «Очень большой интерес вызвало голосование на различных интернет- ресурсах, в том числе на сайте городской Думы. В нем поучаствовало около восьми тысяч человек. Ботов мы всех отметали. Это реальные голоса, реальные нижегородцы, которые оценили произведения наших авторов и исполнителей», – отметил Олег Лавричев.

На участие в конкурсе было отобрано 88 заявок от авторов, из них конкурсной комиссией было отобрано 17 финалистов. Победителем в результате открытого голосования и выставления оценок членами жюри стала музыкальная композиция «Нижегородская» автора Александра Вайнберга.

«Я сегодня нахожусь на сцене родного училища, которое закончил. Я хочу, чтобы здесь всегда поддерживали талантливую молодежь, чтобы из этих стен выходили настоящие музыканты, творцы. Поэтому отдаю свой выигрыш – сто тысяч рублей – музыкальному училищу. Эти деньги пойдут на дело, на поддержку молодых талантов», – заявил сенатор.

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, также принимавший участие в конкурсе, заметил, что Нижний Новгород к юбилею получил целый ряд очень хороших произведений, красивых мелодий и добрых стихов, которые обязательно сохранятся в памяти жителей.

«Надеюсь, что эти песни останутся, и в наших компаниях мы будем их петь. В том числе, торжественные ноты, как это было заложено в идеи этого конкурса, обязательно будут звучать на городских праздниках», – обратился к зрителям Артем Кавинов.

Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов напомнил, что о Нижнем Новгороде написано очень много песен. «Две из них вы хорошо знаете. Это пеня, которая была написала почти 75 лет тому назад композитором-нижегородцем Борисом Мокроусовым и знаменитым российским поэтом Евгением Долматовским, – «Сормовская лирическая». И вторая песня, которой в этом году исполнилось 25 лет, композитора Александра Морозова и поэта Юрия Паркаева называется «Нижегородский вальс», и все мы ее тоже поем. Я хочу пожелать, чтобы песни, которые участвовали в конкурсе и вышли в финал, имели такую же долгую жизнь. Успехов всем музыкальным патриотам Нижнего Новгорода!» – напутствовал участников конкурса Геннадий Рябов.

Авторы и исполнители песен в свою очередь поблагодарили организаторов за возможность представить свое творчество. «Спасибо за этот шанс, который мне дали. Мою песню услышали многие, и она понравилась людям. Очень хочется, чтобы ее узнали и пели. Земной поклон, что организаторы конкурса дают дорогу новым исполнителям и поэтам, – поделилась эмоциями финалистка конкурса, медсестра 5-й городской больницы Наталья Гаврилова. – Моя песня про то, каким я вижу Нижний Новгород, каким видят его мои друзья. Это город прекрасных закатов, красивой архитектуры, смесь древности и современности. Уверена, что он будет еще лучше и красивее».

Поэт, композитор, писатель и финалист конкурса Сергей Скатов также поблагодарил инициаторов проекта. «Я благодарю Олега Вениаминовича Лавричева за то, что он лично инициировал сегодняшнее торжество. Песня – это душа народа. Это то, что нас возвращает в прошлое, поселяет в сегодняшнее и обеспечивает будущее. Не важно, кто из нас победил. Какие мы умные, талантливые, музыкальные – это важно», – сказал он.

«Мне кажется, получился хороший подарок горожанам и гостям города не в виде одной песни, а в целом сборнике музыкальных произведений, которые, я уверен, найдут отклик и будут звучать на разных площадках и в автомобилях горожан», – сказал Председатель городской Думы. «Я ни секунды не задумывался бы проводить этот конкурс вновь. Эти песни долго не умрут, и многие из них станут шлягерами», – резюмировал итоги конкурса Олег Лавричев.

Напомним, Городская Дума провела конкурс на лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города. Его задачей являлось создание песни, раскрывающей тему любви к родному городу, наиболее ярко отражающей духовный и культурный потенциал Нижнего Новгорода, его историю, индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, современность, основные черты характера, присущие нижегородцам.