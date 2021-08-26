Коровы насмерть растерзали пастуха в Воскресенском районе

55-летний мужчина погиб в результате полученных травм от крупного рогатого скота в Воскресенском районе Нижегородской области. Предположительно раны могло нанести животное из стада, пастухом которого был погибший. Предварительными данными о трагедии поделились в СУ СК РФ по региону.

Ранее в сети распространились слухи, что в Воскресенском районе пастуха загрыз медведь.

Следователи организовали доследственную проверку по факту насильственной смерти. В дальнейшем будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, погибший мужчина выгуливал своё стадо около деревни Лобачи Воскресенского района 21 августа. В стаде в том числе присутствовал крупный рогатый скот. Спустя некоторое время, родственники пастуха заметили, что того давно нет. Они отправились на поиски и нашли тело мужчины с рваными ранами и многочисленными ушибами.

В СУ СК информируют, что расследование этого дела продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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