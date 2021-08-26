Олег Лавричев вручил первые Памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду»

25 августа 2021 года Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вручил 22 памятных знака «800 лет городу Нижнему Новгороду» и 17 юбилейных медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода» нижегородцам, имеющим высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности. Торжественное мероприятие прошло в музее-усадьбе Рукавишниковых.

В приветственном слове Олег Лавричев отметил, что сегодня проходит первое вручение памятного знака, учрежденного городской Думой: «Им будут отмечены 1000 нижегородцев. Свои предложения о поощрении в Думу и районные администрации направили многие общественные объединения, организации и предприятия города. Ходатайства продолжают поступать и сейчас, поэтому Думой было принято решение расширить список и наградить еще 300 нижегородцев памятным знаком в ноябре-декабре этого года».

Напомним, памятный знак к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода был учрежден городской Думой в апреле 2021 года. Согласно Положению о памятном знаке, им поощряются граждане, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.

«Жизнь не останавливается. Получение памятного знака – это ее этап, связанный с 800-летием Нижнего Новгорода. Я уверен, что все мы, кто получил награды, должны сказать спасибо и двигаться дальше. Каждый в той сфере, чем он занимается», – подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев поблагодарил Думу и администрацию города за высокую оценку своего труда и вручение награды: «Здесь сегодня наградили выдающихся людей, которые многое сделали для Нижнего Новгорода, для Нижегородской области. И это действительно начало нового, поскольку нам еще предстоит сделать многое, чтобы наш город процветал и стал настоящей столицей индустрии России».

«Нам всем повезло: мы живем в то время, когда празднуется 800-летие Нижнего Новгорода. Каждый из нас вносит свою лепту в развитие города и Нижегородской области», – отметил генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

«Пусть наш Нижний Новгород процветает великой историей, великой наукой, великой промышленностью», – сказал почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук.

Говоря о вручении юбилейной медали «В память о 800-летии Нижнего Новгорода», Олег Лавричев отметил, что награда была учреждена Президентом России. Медаль вручается участникам Великой Отечественной войны, нижегородцам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны, труженикам тыла, гражданам, внесшим значительный вклад в развитие города Нижнего Новгорода.

«Здесь сегодня нет случайных людей. Благодаря вашим усилиям, энергии, ресурсам и талантам город расцветает и развивается. Отмечать людей за их вклад, за их добросовестный труд и любовь к родному городу – это почетная миссия», – подвел итоги торжественного мероприятия спикер городской Думы.

КОНКРЕТНО

Кто получил награды:

Памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгороду» награждены:

Балыкин Анатолий Геннадьевич, директор ООО Фирма «Пассаж»

Большаков Виктор Алексеевич, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области

Гапонов Михаил Викторович, член Совета директоров ПАО «Завод им. Г.И. Петровского»

Гаревская Юлия Анатольевна, главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 Приокского района г. Нижнего Новгорода»

Гусева Ольга Юрьевна, директор департамента внешних связей Правительства Нижегородской области

Дмитриев Сергей Михайлович, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»

Зеленый Назарий Михайлович, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»

Клочкова Галина Юрьевна, директор ЧОУ «Школа им. М.В. Ломоносова», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области

Кораллов Игорь Владимирович, директор ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»

Литвинчук Владимир Ильич, полномочный представитель Президента Республики Абхазия в Нижегородской области, Почетный консул республики Абхазия в восьми субъектах Приволжского Федерального округа

Меркурьев Алексей Алексеевич, председатель Комитета Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант запаса

Малов Сергей Геральдович, представитель МИД России в Нижнем Новгороде

Миронов Николай Николаевич, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко»

Никонова Жанна Викторовна, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»

Попов Андрей Юрьевич, директор ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина»

Разуваев Иван Андреевич, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области

Романов Сергей Владимирович, директор ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства

Солодкий Павел Михайлович, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области

Фертельмейстер Эдуард Борисович, президент, профессор кафедры хорового дирижирования ФГБУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки»

Холуева Татьяна Георгиевна, профессор кафедры художественного проектирования интерьеров ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Хуртин Вячеслав Викторович, генеральный директор ООО «Гидротермаль», заведующий филиалом «Технический музей» Нижегородского государственно историко-архитектурного музея-заповедника

Цыбанев Валерий Николаевич, генеральный директор Регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей»

Медалями «В память 800-летия Нижнего Новгорода» награждены:

Агафонова Евгения Владиславовна, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области

Алушкина Ирина Арьевна, внештатный консультант группы лизинговых компаний «Приволжская лизинговая компания», «Поволжская лизинговая компания», «Горьковская лизинговая компания»

Балясникова Наталья Ильинична, главный врач Городской поликлиники №21 Нижегородского района Нижнего Новгорода

Вуколова Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области

Горин Владимир Николаевич, вице-мэр Нижнего Новгорода, управляющий городским хозяйством, с июля 1997 года по апрель 1998 года – исполняющий обязанности мэра Нижнего Новгорода, в настоящее время член правления Нижегородского регионального Фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая»

Кладницкий Иван Иванович, генерал-майор, более 20 лет возглавлявший Волго-Вятское управление по борьбе с организованной преступностью, в настоящее время начальник юридического бюро «Центурион-НН»

Макурин Антон Анатольевич, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области

Михайлин Сергей Александрович, директор ООО «Союз»

Морозов Александр Николаевич, бывший глава администрации Приокского и Нижегородского районов, с 1998 года по 2002 год – заместитель глав администрации города, управляющий городским хозяйством, с 2002 года по 2007 год заместитель главы администрации Советского района

Поляков Николай Федорович, заместитель генерального директора федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» федеральной налоговой службы России, президент Фонда сохранения народных художественных промыслов Нижегородской области, почетный гражданин Нижегородской области

Потапова Татьяна Константиновна, член правления Нижегородского регионального Фонда