Большое заброшенное здание загорелось в Володарском районе 25 августа

Погибших и пострадавших в этом пожаре нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неэксплуатируемое здание горело в Володарском районе Нижегородской области в среду, 25 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о пожаре на улице Советской в селе Фролищи поступила в 13:31.

- В 14:30 пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, в 14:55 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 17:20 объявлена ликвидация последствий пожара. В результате возгорания повреждена кровля здания на площади 2 тысячи квадратных метров, - говорится в сообщении.

Также известно, что погибших и пострадавших в этом пожаре нет. Информации о причинах произошедшего на данную минуту нет.

Как сообщают местные жители в соцсетях, ранее рядом с этим зданием видели подростков.

- Малолетки там какие-то баловались, - написала Алина Павлова в группе «Типичные Фролищи» во ВКонтакте.

Ее слова подтвердила Ольга Морозова. - Я тоже там видела компанию ребятишек и не один раз. Мусор ходим выбрасывать и видно их и слышно, —написала местная жительница.