Файзуллин оценил строительство ЖК “КМ Анкудиновский Парк” в Нижнем Новгороде. Фото: newsnn.ru

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин встретился с официальными представителями девелопера ГК «Каркас Монолит». В ходе рабочего визита в Нижний Новгород глава Минстроя ознакомился с ходом строительства ЖК «КМ Анкудиновский Парк».

Жилой комплекс «Анкудиновский парк» располагается вдоль границы Советского района рядом с населенным пунктом Анкудиновка. В настоящее время там проживают не менее 10 000 граждан, пишет newsnn.ru

Детский сад на 150 мест уже открыли, и почти закончили строить школу, которая примет 675 учеников. Компания «Каркас Монолит» занялась реализацией этого проекта в рамках госпрограммы «Стимул». Общеобразовательное учреждение получило новейшую систему пожарной безопасности, а учебные классы оборудованы для комфортного обучения детей-инвалидов.

Министр ЖКХ назвал проект красивым и подчеркнул, что в целом доволен его комплексной реализацией. Однако в то же время он призвал местную власть проявить активность, чтобы все работы непременно завершили в намеченные сроки.

Не так давно стартовало также строительство структурно-оздоровительного комплекса. Ирек Файзуллин акцентировал внимание на том, что в приоритете – максимальное обеспечение людей рабочими местами.

«Нужно разгружать дороги и находить эти места для 2 500 человек, что проживают в ЖК», - констатировал глава российского Минстроя.

Гендиректор застройщика жилого комплекса “КМ Анкудиновский Парк” Павел Фролов в свою очередь с удовлетворением отметил, что школа была построена на три месяца раньше оговоренного срока. На территории района построят скоро вторую школу, в которой будет свыше 600 мест. Кроме того, здесь появится и еще один детский сад – туда смогут пойти 300 малышей.

Ключевой концепцией возведения жилого комплекса Павел Фролов назвал обеспечение безопасности людей.

Из заявления заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова следует, что комплексное развитие территории предполагает строительство новой дороги. Руководство Трансминстроя решило перенести работы с 2023-го на текущий год, и контракт заключат уже предстоящей осенью.

Морозов заверил, что застройщик закончит работы по социальным объектам в сроки ввода в эксплуатацию жилых зданий Анкудиновского Парка. В жилом комплексе будет 31 здание от 19 до 25 этажей, три детсада и две школы, больница, ФОК, торговый центр и шесть многоуровневых автопарковок.