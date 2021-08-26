Воду и свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода 26 августа

Жители одного из домов остались без воды на весь день Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Водоснабжение и электричество отключили на нескольких улицах Нижнего Новгорода 26 августа, сообщает Управление ГОЧС по городу.

Так, в Автозаводском районе с 9:00 до 11:00 отключили свет на улице Политбойцов, 14.

В Канавинском районе без горячей воды остались жители домов №18 и №20 по улице Генерала Зимина. Период отключения- с 9:00 до 14:00.

В Нижегородском районе в период с 9:00 до 21:00 отключили холодное водоснабжение в доме № 24 по улице Деловой.

Все отключения носят временный характер и связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.