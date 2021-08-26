Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород 26 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород 26 августа. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Михаил Мишустин примет участие во Всероссийском форуме «Среда для жизни: город и вода», который проходит в столице Приволжья 25-26 августа. Он выступит на пленарной сессии форума, посетит одно из образовательных учреждений и Нижегородский государственный художественный музей.

Также в графике премьера запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитины.

- В мероприятиях рабочей поездки примут участие Министр просвещения С.С.Кравцов, Министр культуры О.Б.Любимова, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства И.Э.Файзуллин, - говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа Нижний Новгород посетил президент России Владимир Путин. Он поздравил нижегородцев с 800-летием города, а также ознакомился с объектами, где было выполнено благоустройство в рамках подготовки к юбилею.