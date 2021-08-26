Нижегородцы просят установить навесы в сквере им. Маршала Казакова

Жители Московского района предложили установить в сквере имени Маршала Казакова перголы или навесы для отдыха в тени. Обсуждение концепции реконструкции сквера состоялось накануне, сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Благоустройство сквера им. Маршала Казакова запланировано на 2022 год. Местные жители просят разработчиков увеличить число малых архитектурных форм, качелей – как для детей, так и для взрослых, а также других элементов благоустройства.

- Также они высказались за выделение специальной зоны для выгула собак. Дополнительно горожане попросили выделить место для установки и монтажа новогодней ёлки, которая многие годы украшала зону Сормовского поворота и была местом притяжения нижегородцев, - рассказали в районной администрации.

Разработчики проекта пообещали, что учтут пожелания нижегородцев и представят скорректированную концепцию на следующие обсуждения.