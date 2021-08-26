Застройщика дома на Горького обязали снести незаконный забор

Застройщика ЖК «Дом на Горького», который возводит жилые дома недалеко от здания полицейского Главка, обязали убрать незаконный забор, которым он огородил прилегающую к стройплощадке территорию. Соответствующее представление внесла Волжская природоохранная прокуратура – документ есть в распоряжении редакции.

Добиться этого смогли нижегородские экоактивисты, которые уже длительное время обращаются в различные инстанции, и только сейчас решение было принято в пользу горожан.

- Этот забор уже четыре года видит весь город. Речь идет о так называемом бульваре по улице Горького около здания УВД, часть которого захватили под строительную площадку, - говорит руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

В результате Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура внесла компании-застройщику представление, согласно которому он должен демонтировать забор.

- На прилегающий к строительной площадке озелененной территории общего пользования выявлен факт незаконного размещения отходов и ограничения доступа на данную территорию, - говорится в заключении прокуратуры.