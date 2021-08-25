Хоккеист Дамир Жафяров сыграет ещё один сезон за "Торпедо"

27-летний хоккеист Дамир Жафяров сыграет ещё один сезон за нижегородский хоккейный клуб "Торпедо". В команде он занимает позицию нападающего. О продлении контракта рассказали в Twitter ХК "Торпедо":

– Дамир Жафяров остаётся в "Торпедо"! Рекордсмен клуба по очкам за сезон подписал контракт с нашей командой сроком на один сезон!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал это событие "ещё одним подарком на юбилей города" и написал в своём Instagram:

– В "Торпедо" он [ Дамир Жафяров ] вырос в лучшего бомбардира команды, в одного из лучших нападающих всей КХЛ. Он переписал клубные рекорды, пробился в сборную России в качестве капитана! Желаю Дамиру и всему "Торпедо" яркого, успешного и результативного чемпионата!

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