Дорогу к нижегородскому ЖК "Анкудиновский парк" построят в 2023 году. ФОТО: Кирилл Мартынов

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетил жилой комплекс "Анкудиновский парк" в Нижегородской области, где дал оценку строительству школы и детского сада по программе "Стимул". А главное подтвердил, что в 2023 году начнётся строительство дороги от ЖК "Анкудиновский парк" до улицы Академика Сахарова в Нижнем Новгороде.

– Нижегородская область сегодня – это активно развивающийся регион. Инфраструктуру необходимо развивать, чтобы создать комфортные условия для жизни людей в новых жилых комплексах и микрорайонах, – сказал Ирек Файзуллин. – Здесь [в "Анкудиновском парке"] мы видим: построено жильё, обеспечено школой и садиком. Федеральный проект "Стимул" на 2023 год предусматривает финансирование строительства автодороги от ЖК "Анкудиновский парк" до улицы Академика Сахарова.

– Транспортная составляющая тоже очень важна для жителей. Проект дороги уже получил положительное заключение экспертизы. Общая стоимость строительства – более 400 миллионов рублей. Дополнительные средства позволят ускорить реализацию проекта, – добавил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

В правительстве Нижегородского региона напомнили, что микрорайон будет окончательно построен к 2025 году. В 2019 там открыли первый соцобъект по программе "Стимул" нацпроекта "Жильё и городская среда" – детский сад на 150 мест.

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