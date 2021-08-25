Улицу Кулибина перекроют в Нижнем Новгороде 26 августа ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Кулибина в Советском районе Нижнего Новгорода временно ограничат 26 августа. Это касается участка от улицы Тимирязева до улицы Студенческой. В частности, изменится трамвайный маршрут №5. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

С 08:00 до 18:00 26 августа участок улицы Кулибина перекроют. Объехать зону ограничения движения можно будет по соседним улицам.

Трамвай №5 будет курсировать в направлении улица Нартова по Белинского, Ошарской, Кузнечихинской и Бекетова; в направлении Ильинской – без изменений.

Трамвай №18 будет следовать только по внутреннему кольцу. Движение по внешнему кольцу временно прекратится.

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