Улицу Кулибина перекроют в Нижнем Новгороде 26 августа ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по улице Кулибина в Советском районе Нижнего Новгорода временно ограничат 26 августа. Это касается участка от улицы Тимирязева до улицы Студенческой. В частности, изменится трамвайный маршрут №5. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
С 08:00 до 18:00 26 августа участок улицы Кулибина перекроют. Объехать зону ограничения движения можно будет по соседним улицам.
Трамвай №5 будет курсировать в направлении улица Нартова по Белинского, Ошарской, Кузнечихинской и Бекетова; в направлении Ильинской – без изменений.
Трамвай №18 будет следовать только по внутреннему кольцу. Движение по внешнему кольцу временно прекратится.
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