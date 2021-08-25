«ЛУКОЙЛ» помогает детским садам

25 августа 2021 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в детском саду № 10 города Кстово.

Благодаря поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в музыкальном зале дошкольного учреждения заменили потолок – он находился в неудовлетворительном состоянии.

Компания не в первый раз помогает этому детскому саду. В предыдущие годы на средства ЛУКОЙЛа была отремонтирована крыша, заасфальтирована территория около садика, был произведен капитальный ремонт пищеблока. Теперь в музыкальном зале появился современный и красивый подвесной потолок.

Заведующая МБДОУ «ДС № 10» Елена Кононенко показала Антону Гребеню результаты ремонта и поблагодарила Компанию «ЛУКОЙЛ» и лично Антона Александровича за поддержку и постоянное внимание к проблемам дошкольных учреждений.

«Видел, в каком состоянии был потолок в музыкальном зале до ремонта. Рад, что теперь дети будут заниматься в комфортных условиях. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда помогала и продолжит помогать учреждениям образования Кстовского района», – сказал Антон Гребень.