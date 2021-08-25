Пять нижегородских школ не откроют 1 сентября из-за ремонта

Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября, поскольку ремонт в них не успели завершить. Это школы № 73, 100, 106, 167 и гимназия № 50. Сведениями о дальнейшей работе учебных заведений поделились в Newsroom24 со ссылкой на городской департамент строительства и капитального ремонта.

Известно, что ученики гимназии вернутся за парты не раньше ноября этого года из-за позднего заключения контракта с подрядной организацией, которая ремонтирует фасад здания. Рабочих для ремонта кровли там и вовсе не нашли.

В ведомстве отметили, что школьникам опоздавших с ремонтом школ вероятно придётся учиться во вторую смену в других общеобразовательных учреждениях города, либо дистанционно.

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