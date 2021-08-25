Бывший сотрудник нижегородского ГИБДД 7 лет получал выплаты на аренду квартиры, которую никогда не снимал

Бывшего сотрудника районного ОГИБДД признали виновным в совершении махинаций с выплатами на аренду жилья в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что бывший сотрудник ОГИБДД в период с 2012 по 2019 гг. незаконно получал компенсацию за найм квартиры, как лицо, не имеющее жилого помещения по месту службы. В этих целях он неоднократно заключал договоры найма жилья, которые предоставлял в соответствующую комиссию по месту службы. Однако, в съемной квартире сотрудник никогда не проживал, денежные средства за найм собственнику помещения не передавал, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, своей деятельностью за весь этот период мужчина «заработал» более 370тысяч рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом в крупном размере».

По решению суда мужчину признали виновным в совершении этого деяния. Таким образом, обвиняемый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.