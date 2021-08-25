Почти 40 млн рублей выделят на ремонт дворов и освещения в Нижнем Новгороде

Порядка 40 млн рублей будет дополнительно направлено на ремонт дворов и сетей освещения в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее заявление сделал глава города Юрий Шалабаев на внеочередном заседании Гордумы 25 августа по вопросу увеличения бюджета. По его словам, за счет налоговых доходов появилась возможность привлечь дополнительные средства на эти цели.

- Очень важно, чтобы в порядок приводились не только центральные туристические улицы и пространства, но и кварталы, отдаленные от центра, - заметил мэр.

Также он озвучил, что 5 млн рублей пойдут на ремонт гимназии №17, еще 4 млн рублей – на создание спортплощадки у лицея №8, ну и 10 млн рублей - на поддержку материально-технической базы военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником».

Помимо этого, 5 млн рублей уйдет на вывоз мусора, 300 тысяч рублей на создание контейнерных площадок, 1,3млн рублей на монтаж архитектурно-художественной подсветки и еще 2,4 млн рублей – на ремонт площадок для занятий спортом.

По итогам заседания, депутаты одобрили увеличение бюджета на 174,5 млн рублей.