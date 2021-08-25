Раскрыто убийство 16-летней давности, совершенное на нижегородском вокзале

Подозреваемый дал признательные показания. Фото: "КП" Архив

Подозреваемого в совершении убийства на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода нашли спустя 16 лет, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по ПФО.

По имеющейся информации, в апреле 2005 года под одной из платформ железнодорожного вокзала в областном центре был обнаружен труп 47-летнего мужчины. На теле имелись синяки и ссадины. Экспертиза показала, что повреждения носят криминальный характер.

-Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в 2005 году, положительных результатов не дали. Преступник следов не оставил и по горячим следам его задержать не удалось. Единственным доказательством явились показания случайного свидетеля, однако дать обличающие показания и опознать преступника он, из-за страха перед подозреваемым не решался более 15 лет, - говорится в сообщении.

Получив показания свидетеля, сотрудники УТ МВД России по ПФО провели ряд следственных действий и установили личность подозреваемого. Предполагаемый преступник был задержан и на допросе сознался в содеянном. Он рассказал, что вместе с тем 47-летним мужчиной распивал алкогольные напитки. Возникла ссора, которая закончилась смертью собутыльника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».