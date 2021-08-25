Награждены победители конкурса на лучшую песню о Нижнем Новгороде

Свой выбор в голосовании на лучшую торжественную песню к 800-летию Нижнего Новгорода сделали около 8 тысяч человек. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Концерт, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода и приуроченный к подведению итогов конкурса на лучшую торжественную песню о городе, состоялся в стенах Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева 24 августа. Поздравить победителей, а также финалистов этого конкурса собралось много нижегородцев.

- Каждая песня, каждое произведение наполнено историей и любовью к нашему родному городу, - рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов. – А самое главное, я уверен, что теперь у нас ни один концерт не обойдется без использования песен о нашем городе.

Победитель отдал выигрыш на благотворительность

Конкурс на лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде проводился городской Думой. Победу в нём одержала песня «Нижегородская», написанная сенатором РФ Александром Вайнбергом. Ее исполняла группа «Любэ» на гала-шоу 21 августа. В отборочном туре за эту песню проголосовали 2175 нижегородцев, также высоко ее оценили члены жюри, отдав ей 381 балл. К общей сумме также были добавлены ещё 5 баллов за победу в народном голосовании.

- Я сегодня в стенах родного училища, я его заканчивал, - поделился Александр Вайнберг. - Мы учились вместе с нынешним директором учреждения Игорем Коралловым, который всегда поддерживает талантливую молодежь. И чтобы из стен этих выходили всегда настоящие музыканты и творцы, я хочу выигранные 100 тысяч отдать на благо музыкального училища.

Второе место заняли Александр Бениш и Николай Денисов с песней «Нижний Новгород». Третье место заняла песня «Город Славы», музыку для которой написал Евгений Петров, а стихи – Александр Цирюльников.

Поощрительный приз конкурсная комиссия присудила музыкальной композиции «Я – Нижний Новгород», написанной Александром и Еленой Батаевыми.

Историей своего участия в конкурсе с нами поделился один из финалистов – депутат Госдумы РФ Артем Кавинов. По его словам, он записывал две свои композиции в губернском оркестре, когда руководитель коллектива предложил написать песню к конкурсу.

- Я сначала засомневался, но всё-таки решил попробовать. И на самом деле, впечатления от участия потрясающие! – рассказал Артём Кавинов. - Вы видели, что к юбилею нашего любимого города было много подарков, и сюда входит и целый музыкальный ряд добрых мелодий и красивых стихов, которые, надеюсь, останутся у многих в памяти.

Без ботов

По словам председателя городской Думы Олега Лавричева, все песни, вышедшие в финал, достойны внимания.

- Я бы хотел выразить всем участникам этого конкурса благодарность от нашего депутатского корпуса за то, что вы проявили неравнодушие, творчество, энтузиазм и участвовали в непростом конкурсе, - сказал Олег Лавричев. – Мне понравились все 17 финальных песен - они достойны, чтобы их слушали.

Свой выбор в голосовании на лучшую торжественную песню к 800-летию Нижнего Новгорода сделали около 8 тысяч человек. Голоса ботов не учитывались, специально для этого комиссия вынуждена была доработать систему критериев для оценочного голосования.

- Остались только реальные голоса, реальные нижегородцы, которые голосовали за произведения наших авторов и исполнителей, - отметил Олег Лавричев.

Всего на участие в конкурсе было подано 88 заявок, но силами авторитетной конкурсной комиссии было отобрано 17 финалистов и выбрано 3 победителя. Песни, написанные для конкурса, должны были не только раскрыть творческий потенциал самих музыкантов, но и рассказать об истории, красоте Нижнего Новгорода и раскрыть характер его горожан.

- Вы все знаете, что о Нижнем Новгороде написано очень много песен, но, наверное, в веках и в сердцах нижегородцев остались немногие. Две из них мы хорошо знаем – это песня, которая была написана почти 70 лет назад, - «Сормовская лирическая», а второй песне в этом году исполнилось 25 лет и она называется «Нижегородский вальс». Я хочу пожелать песням, участвующим в этом конкурсе, чтобы они имели такую же длинную жизнь, - подытожил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!